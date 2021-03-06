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حوادث

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائق النقل المتسبب فى حادث الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 10:57 م
حادث الكريمات
حادث الكريمات
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محمد عبدالله
أمرت «النيابة العامة» بحبس قائد السيارة النقل بحادث الكريمات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وإلحاقًا ببيان «النيابة العامة» السابق بالواقعة، حيث كانت قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة أطفيح يوم السادس من شهر مارس الجاري بصَدْم سيارة نقل بمقطورة حافلةً (ميكروباص) بالطريق الصحراوي الشرقي ناحية الكريمات -اتجاه الصعيد -، ووفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة جراء الحادث.

وبمعاينة «النيابة العامة» مسرحَ الحادث تبينت تهشم الحافلة بالكامل، وسيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها محملة بالحجارة، وأن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة مثبت عليها إشارات تنبيه مرورية، والطريق خالٍ من الإنارة.

و ناظرت «النيابة العامة» جثامين المتوفين، وسألت اثنين من المجني عليهم المصابين، فشهد أحدهما بصدم سيارة النقل الحافلةَ -التي كان الشاهدان يستقلانها- بعدما فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة انفجار أحد إطاراتها، حال توقف الحافلة بمحطة تحصيل الرسوم ببوابات الكريمات بالطريق، وشهد الثاني بأنه كان نائمًا وقت الحادث فلم يُلم بمجريات وقوعه. 

وباستجواب «النيابة العامة» للمتهمَ قائدَ سيارة النقل قرر اصطدام أحد إطارات سيارته بقاطع خرساني خلال محاولته تفادي سيارة بالطريق مما أدى لانفجاره وفقدانه السيطرة على السيارة، فعبرت إلى الاتجاه المقابل وانقلبت بمقطورتها فاصطدمت بالحافلة. 
وقررت «النيابة العامة» حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
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