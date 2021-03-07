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توك شو

وزير الشباب والرياضة: دعمنا الزمالك بـ 100 مليون جنيه.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 01:02 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن نادي الزمالك وصله حتى الآن 100 مليون جنيه دعم وتم إنفاقها علي المديونيات ومستحقات اللاعبين، لافتا إلى أن دور الوزارة هو دعم الأندية ومساندتها.

وأضاف اشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر"، أن انتخابات نادي الزمالك وجميع انديه مصر ستكون بعد الدورة الأولمبية وهذا سيتم بعد 4 شهور وبالتحديد في منتصف شهر 7 المقبل.

وأوضح اشرف صبحي: لا نتدخل في قرارات الأندية ودورنا فقط هو توفير عوامل الأمان والتأمين، وهناك معايير لاختيار إدارات الأندية.

وتابع ان النيابة هي من تقرر من له الأحقية في الترشح، ودور الوزارة هو متابعة تطبيق القوانين واللوائح .
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