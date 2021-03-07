وزير الشباب والرياضة: دعمنا الزمالك بـ 100 مليون جنيه.. فيديو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن نادي الزمالك وصله حتى الآن 100 مليون جنيه دعم وتم إ نفاقها علي المديونيات ومستحقات اللاعبين، لافتا إلى أن دور الوزارة هو دعم الأندية ومساندتها . الآننفاقهااللاعبين،ومساندتها





وأضاف اشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر"، أن انتخابات نادي الزمالك وجميع انديه مصر ستكون بعد الدورة الأولمبية وهذا سيتم بعد 4 شهور وبالتحديد في منتصف شهر 7 المقبل.





اشرف صبحي : لا نتدخل في قرارات الأندية ودورنا فقط هو توفير عوامل والتأمين، و هناك معايير لاختيار إدارات الأندية . وأوضحالأمانإداراتالأندية



