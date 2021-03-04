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رياضة

وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

الخميس 04/مارس/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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ريهام بكير
وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة الأزهر لتدريب الشباب على بغرض نشر أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. 

يستهدف برنامج spaceak، بموجب البروتوكول، الشباب بدءًا من سن ١٧عام بكافة محافظات الجمهورية، عن طريق محتوي سلس ويسير عبر الانترنت، يعقبه إجراء اختبارات تصفية  لاختيار المتميزين، ثم إقامة معسكرات عملية لتصميم نموذج  لقمر صناعي (الكان سات)، وهو بمثابة نواة لخلق جيل قادرعلي مواجهة تحديات المستقبل واستيعابها .

وتم تدشين برنامج  spaceak أو الفضاء لك بمبادرة أحد خريجي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين من العاملين بوزارة الشباب والرياضة كمدير للمشروع. 

 أكد وزير الشباب والرياضة على رؤية ومستهدفات الوزارة نحو إعداد النشء والشباب لمواجهة تحديات المستقبل  في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الجهود والاسهامات البحثية للشباب المبدعين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء. 

وقدم الوزير الشكر والتقدير لوكالة الفضاء المصرية، وجامعة الأزهر الشريف على التعاون المثمر في تنفيذ هذا البرنامج من أجل بناء جيل قادر على الاكتشاف ومواكبة تكنولوجيا العلم الحديث. 


وأعلنت وزراة الشباب والرياضة كافة تفاصيل البرنامج من حيث آليات المشاركة، ومراحل التنفيذ، وما سيتضمنه من شروحات ودروس وتدريب نظري وعملي للمشاركين، وذلك عبر البوابة الالكترونية للوزارة، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد الشيخ وأشرف صالح المديرين التنفيذيين لوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور محمد عفيفي القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ومجموعة من مسئولي الوكالة، والدكتور محمد عبدالفتاح الشربيني عميد كليه العلوم جامعه الازهر ونائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب،والدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم جامعه الازهر بنين بالقاهرة.
وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية
وزير الشباب والرياضة يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية
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