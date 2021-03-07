سكان عمر بن الخطاب بجسر السويس يستغيثون من المخالفات.. ومحلية النواب: نتابع الكارثة

قال النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رئيس لجنة الإدارة المحلية، وجه حملات على العقارات المخالفة في تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس، واستمرت 4 أيام فقط.





وأضاف خالد أبو نحول في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن مازال هناك جهد مبذول من قِبل الجهات المعنية، تجاه هذه العقارات المخالفة، وهناك متابعة من المحافظ مستمرة، ولكن الأمر يحتاج مجهود.





وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية: "أنا على يقين بمتابعة اللواء خالد لهذه الكارثة، وأن الأمر يحتاج وقت فقط مش هيخلص بين يوم وليلة".





وتدخل محمد أحمد ، أحد سكان تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس، قائلا إن المخالفات في هذه المنطقة مقسمة إلى أربع أقسام، حيث إن هناك جراج للسيارات تحول إلى مصنع ومخزن، وهناك حوالي 493 عقار مخالف، والدور الأرضي في العقارات يتم تحويلها إلى محلات ومصانع ومخازن، والممرات بين العقارات تحولت إلى محلات ومخازن، والشقق السكنية للدور الأول والثاني والثالث في عقارات هذه المنطقة، تم تحويلها إلى مخازن أقمشة أيضًا.





وعقب أبو نحول قائلًا: "نحن على دراية كاملة بما يحدث في هذه المنطقة ، وتم الاستجابة بالفعل والتحرك من أجل القضاء على هذه الظاهرة " .





وتابع محمد أحمد ، أن هذه الحملات استمرت 4 أيام فقط، واسفرت عن إغلاق حوالي 15 مخزن من إجمالي 480 مخزن، أي بنسبة إنجاز 4% تقريبًا، وتكسير ممر واحد فقط بين عقارات هذه المنطقة بنسبة 10% فقط، وبالتالي فإن ما تم من إنجاز في هذه المنطقة لم يكن كبيرًا، بل أعادت الأمور إلى ما كانت عليه من قبل".





واختتم النائب حديثه قائلًا: "ده دورنا اللي مكلفين به رسميًا وقانونيًا ، وأنا هنزل بنفسي أتابع ، وسنعاود الاستمرارية في منع المخالفات بالتنسيق مع المحافظ والجهات المعنية " .