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المالية: تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز آليات الشمول المالي لخدمة المواطنين

الأحد 07/مارس/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال حمدي حامد، المتحدث باسم وحدة الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن الدولة تتجه إلى تطبيق الشمول المالي الذي يعني إتاحة الخدمات المصرفية للمواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية ومناطقهم الجغرافية، بتكلفة مناسبة للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": يجب علينا أن نهيء البيئة التشريعية من أجل تطبيق الشمول المالي يعتمد في المقام الأول على الوسائل الإلكترونية، ولهذا صدر قرار تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي، من أجل تولي وزارة المالية إعداد القانون.

وفي نفس السياق وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من يوم 8/3/2021، بحيث تنتهي في 7 سبتمبر 2021 بدلا من انتهائها في 7 مارس الجاري.
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