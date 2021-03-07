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فن

برفقة أبلة فاهيتا.. باسم سمرة يشارك في دراما كوين

الأحد 07/مارس/2021 - 05:19 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان باسم سمرة صورة جديدة على حسابه الرسمى على إنستجرام لبوستر مسلسله الجديد.

وظهر فى الصورة بوستر مسلسل " دراما كوين" بطولة ابلة فاهيتا والمقرر عرضه يوم ١٥ مارس على منصة نتفليكس.

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يشارك في بطولة العمل كل من باسم سمره، دنيا ماهر، منى ممدوح، أحمد سعد ميشو، مني أبو طالب، هدي الأدريسي، أسامة العبد، و مجموعة اخرى من الفنانين يظهرون كضيوف شرف بالمسلسل، وهو  من إخراج خالد مرعي و من كتابة مجموعة من المؤلفين في ورشة الكتابة .

وتدور احداث المسلسل فى اطار كوميدى حول مغامرات ابلة فاهيتا.

تتورط الأبلة فاهيتا في جريمة قتل من خلال العمل، بعدما تحصل علي هاتف وتجد عليه فيديو لجريمة، لصاحب كبارية و يقوم بدوره الفنان باسم سمره و تحاول ابلة فاهيتا ان تساومه علي هذا الفيديو و تحصل علي الكباريه مقابل اعطائه الهاتف.

ليس هذه المرة الأولى التى تشارك فيها دمية في مسلسل فقد سبق "دراما كوين" عدد من الأعمال من أهمها
مسلسل بوجى و طمطم، ومسلسل "عالم سمسم". 

المسلسل مكون من  6 حلقات، ويظهر من خلاله كلًا من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا.
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