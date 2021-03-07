برفقة أبلة فاهيتا.. باسم سمرة يشارك في دراما كوين

نشر الفنان باسم سمرة صورة جديدة على حسابه الرسمى على إنستجرام لبوستر مسلسله الجديد.





وظهر فى الصورة بوستر مسلسل " دراما كوين" بطولة ابلة فاهيتا والمقرر عرضه يوم ١٥ مارس على منصة نتفليكس.





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يشارك في بطولة العمل كل من باسم سمره، دنيا ماهر، منى ممدوح، أحمد سعد ميشو، مني أبو طالب، هدي الأدريسي، أسامة العبد، و مجموعة اخرى من الفنانين يظهرون كضيوف شرف بالمسلسل، وهو من إخراج خالد مرعي و من كتابة مجموعة من المؤلفين في ورشة الكتابة .





وتدور احداث المسلسل فى اطار كوميدى حول مغامرات ابلة فاهيتا.





تتورط الأبلة فاهيتا في جريمة قتل من خلال العمل، بعدما تحصل علي هاتف وتجد عليه فيديو لجريمة، لصاحب كبارية و يقوم بدوره الفنان باسم سمره و تحاول ابلة فاهيتا ان تساومه علي هذا الفيديو و تحصل علي الكباريه مقابل اعطائه الهاتف.





ليس هذه المرة الأولى التى تشارك فيها دمية في مسلسل فقد سبق "دراما كوين" عدد من الأعمال من أهمها

مسلسل بوجى و طمطم، ومسلسل "عالم سمسم".



