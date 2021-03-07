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رياضة

أيمن عبد العزيز: يجب محاسبة المسئول عن إعارة مصطفى محمد لـ جالاتا سراي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هاجم أيمن عبدالعزيز مدرب فريق الزمالك السابق المسئول عن قرار رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق لـ جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. 

وأكد أيمن عبدالعزيز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن رحيل مصطفي محمد المفاجىء مع عدم وجود البديل الكفؤ هو السر وراء تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف ان الزمالك تعاقد مع لاعبان لتعويض غياب مصطفي محمد ولكن احدهما " سيف الدين الجزيزي " لا يشارك في مباريات افريقيا والاخر " مروان حمدي " تم استبعاده من مباراة الترجي. 

وتابع ان مصلحة الفريق اهم من مصلحة اللاعب لذلك كان لابد من رفض رحيل مصطفي محمد في هذا الوقت الحرج، وكان من الافضل إعارته في نهاية الموسم مع التعاقد مع للاعبين بنفس المستوى.

وأكد انه لابد من محاسبة المسؤول عن رحيل مصطفي محمد ومعاقبته. 
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