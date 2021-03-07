لوزن وطول مثالي.. كيفية حساب كتلة الجسم للأطفال

مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس مهم يستخدم لتحديد ما إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو نقص الوزن أو الوزن المثالي لعمره، يعتبر مؤشر كتلة الجسم مهمًا جدًا في مراقبة صحة طفلك حيث توصي فرقة العمل المعنية بالخدمات الوقائية الأمريكية حاليًا بالتتبع الروتيني لمؤشر كتلة الجسم في جميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين.





على عكس البالغين الذين يعتبر مؤشر كتلة الجسم لديهم من 25 إلى 30 يعانون من زيادة الوزن ويتم تصنيف مؤشر كتلة الجسم على أنهم يعانون من السمنة ، يحتاج الأطفال إلى معيار تقييم مختلف نظرًا لأن أجسامهم تتغير بسرعة كبيرة وفقا لما نشره موقع verywellfit.









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يبدأ الحساب بمؤشر كتلة الجسم القياسي بناءً على طول طفلك ووزنه، لا يقيس مؤشر كتلة الجسم دهون الجسم بل يقيس حجم الأنسجة (بما في ذلك العضلات والدهون والعظام) في جسم طفلك، ثم يتم استخدام القيمة لتحديد مكان سقوط طفلك من حيث النسبة المئوية بين الأطفال من نفس الجنس والفئة العمرية.





سيتم استخدام هذه القيمة المئوية لتحديد فئة وزن طفلك (نقص الوزن ، الطبيعي ، زيادة الوزن ، السمنة).





حساب مؤشر كتلة الجسم لطفلك

الصيغة القياسية لحساب مؤشر كتلة الجسم هي الوزن ÷ (الطول × الارتفاع) × 703. لحساب ذلك باستخدام القياسات الإمبراطورية (جنيه وبوصة):

احسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن على مربع الارتفاع وضرب ذلك الإجمالي في 703.

الصيغة المترية لحساب مؤشر كتلة الجسم هي الوزن ÷ (الارتفاع × الارتفاع) × 10000. لحساب هذا:

قياس وزن الطفل بالكيلوجرام (وليس بالجرام). يمكن التعبير عن ذلك بقيمة عشرية ، مثل 12.7 كجم.

قياس ارتفاع الطفل بالسنتيمتر (وليس بالمتر). سيتم التعبير عن هذا ، على سبيل المثال ، على أنه 105 سم وليس 1.05 متر.

احسب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن على مربع الارتفاع وضرب ذلك الإجمالي في 10000.