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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يتضامن مع صحفي الإسكندرية.. ويطالب الصحة بالتحقيق

الأحد 07/مارس/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزميل محمد مجلي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في واقعة احتجازه داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية، ومنعه من ممارسة عمله والاستيلاء على هاتفه المحمول، عقب زيارة  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للمركز يوم الخميس الماضي.

ويطالب مجلس النقابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سرعة التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكرارها، وتسهيل مهمة الزملاء الصحفيين في أداء عملهم.

وشدد مجلس النقابة، على أن علاقة الصحفيين ونقابتهم مع كل مؤسسات الدولة وأجهزتها لا يحكمها سوى التعاون والاحترام المتبادل والذي يؤكد عليه مجلس النقابة تجاه كل هذه المؤسسات، وخصوصا وزارة الصحة بتعاونها الوثيق مع النقابة في توفير العلاج والرعاية للزملاء منذ بداية جائحة كورونا.
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