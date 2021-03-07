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رياضة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسعى لمواصلة صحوته أمام كريستال بالاس

الأحد 07/مارس/2021 - 10:12 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
يستضيف فريق توتنهام نظيره كريستال بالاس، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام لموصلة صحوته الأخيرة في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وحقق توتنهام الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سحق بيرنلي برباعية نظيفة، وتغلب على فولهام بهدف دون رد.

على الجانب الآخر بطمح كريستال بالاس في تحقيق نتيجة إيجابة أمام السبيرز للاقتراب من منطقة وسط الجدول، وتعزيز فرصه في البقاء في البقاء قي البريميرليج الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول، انتهت بتعادل كريستال بالاس مع توتنهام بهدف لكل منهما.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 13 بـ 34 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، وست بروميتش مع نيوكاسل، ليفربول مع فولهام، مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد.
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