اتحاد الكرة يؤجل اختيار خليفة محمود سعد لإشعار ٱخر

قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل اختيار المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد.





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أطاحت بالدكتور محمود سعد من منصبه ورهنت صرف مستحقاته المالية بانتهاء التحقيقات فى أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.





يأتي تأجيل اختيار خليفة محمود سعد في الإدارة الفنية للجبلاية نظرا لانشغال مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بدعم المهندس هاني أبوريدة فى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.





ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم الجمعة المقبل والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.





وحضر الثنائي أبو ريدة ومجاهد إلى موريتانيا بعد توجيه الدعوة إليهما لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.



