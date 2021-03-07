ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يؤجل اختيار خليفة محمود سعد لإشعار ٱخر

الأحد 07/مارس/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تأجيل اختيار المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أطاحت بالدكتور محمود سعد من منصبه ورهنت صرف مستحقاته المالية بانتهاء التحقيقات فى أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة تونس.

يأتي تأجيل اختيار خليفة محمود سعد في الإدارة الفنية للجبلاية نظرا لانشغال مسؤولى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بدعم المهندس هاني أبوريدة فى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم الجمعة المقبل والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.

وحضر الثنائي أبو ريدة ومجاهد إلى موريتانيا بعد توجيه الدعوة إليهما لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.

وحضر المهندس هاني أبو ريدة اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن 4 أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين يمثلون الاتحادات الإنجليزية، حيث تتولى الهيئة الكروية تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحضيرا للمئوية.. اتحاد الكرة يعقد ندوة للتجهيز لتكريم الرموز وخوض مباراة مع منتخب العالم

اتحاد الكرة: فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية بعد أولمبياد طوكيو

اتحاد الكرة يخاطب الرياضة بشأن العمل بلائحة النظام الأساسي الجديدة

أحمد مجاهد يجتمع برؤساء لجان الحكام الفرعية.. صور

4 فى مهمة رسمية.. رئيس الجبلاية يطير إلي المغرب لدعم أبوريدة على مقعد الكاف

اتحاد الكرة يستبعد فاروق جعفر من ترشيحات المدير الفني للجبلاية

ترشيحاتنا

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد

فى أقل من 72 ساعة .. ضبط المتهمين بقتل شاب بـ الشرقية

فحوصات طبية أخيرة لـ هتلر نجم يد الزمالك.. صور

بعد رسالة موسيماني.. عمرو جمال: أركز على العودة للأهلي

البدري يتغزل في مصطفى محمد.. ويضع شروطه لانضمام اللاعبين للمنتخب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

بالصدفة.. غواص يعثر على كمية هائلة من الكوكايين بقيمة 1.5 مليون دولار.. شاهد