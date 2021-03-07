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أخبار العالم

منزل السيستاني يدهش بابا الفاتيكان خلال زيارته لـ العراق

الأحد 07/مارس/2021 - 10:38 ص
بابا الفاتيكان والسيستاني
بابا الفاتيكان والسيستاني
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شيماء مصطفى
قال بعض الإعلاميين الذين ينقلون وقائع الزيارة البابوية للعراق، إن بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، أعرب عن دهشته من تواضع منزل المرجع الديني العراقي علي السيستاني، حسب موقع "لبنان 24".

والتقى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمس السبت، السيستاني، في مدينة النجف القديمة.  

يذكر أن السيستاني يقطن منزلًا مستأجرًا من شخص من آل "شبر" منذ عام 1970.

وشدد البابا فرنسيس، خلال الزيارة لتي دامت حوالي خمس وأربعين دقيقة، على أهمية التعاون والصداقة بين الجماعات الدينية، حتى تتمكن من المساهمة في خير العراق والمنطقة والبشرية جمعاء، من خلال تعزيز الاحترام المتبادل والحوار.

وبحسب البيان، شكّل هذا اللقاءُ فرصة لـ البابا لتوجيه الشكر لـ السيستاني نظرًا لأنه رفع صوته، إزاء العنف والصعوبات الكبيرة التي شهدتها البلاد السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية وحدة الشعب العراقي.
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