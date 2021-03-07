مروان القماش يحرز ذهبية 800 م حرة ببطولة برو سويم للسباحة بأمريكا

توج مروان القماش سباح منتخب مصر بالميدالية الذهبية في سباق 800 م حرة ببطولة TYR pro Swim series فى امريكا محققا زمنا قدره 7:58.33.





وكان مروان القماش قد حقق في منافسات نفس البطولة ذهبية 400 م حرة محققا زمنا قدره ٣:٥٠.٠٥، وفاز ببرونزية ١٥٠٠م محققا ١٥.٢٧.٠٦ دقيقة.





وكان القماش قد حجز تذكرته إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل بطوكيو في سباق ٨٠٠ م حرة بعد حصوله على ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة في نوفمبر الماضي بسباق 800 متر حرة محققا الزمن التأهيلي وقدره 7:52:19 دقيقة.



