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رياضة

مروان القماش يحرز ذهبية 800 م حرة ببطولة برو سويم للسباحة بأمريكا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:36 ص
مروان القماش
مروان القماش
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القسم الرياضى
توج مروان القماش سباح منتخب مصر بالميدالية الذهبية في سباق 800 م حرة ببطولة TYR pro  Swim series فى امريكا محققا زمنا قدره 7:58.33.

وكان مروان القماش قد حقق في منافسات نفس البطولة ذهبية 400 م حرة محققا زمنا قدره ٣:٥٠.٠٥، وفاز ببرونزية ١٥٠٠م محققا  ١٥.٢٧.٠٦ دقيقة.

وكان القماش قد حجز تذكرته إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل بطوكيو في سباق ٨٠٠ م حرة بعد حصوله على ذهبية بطولة أمريكا المفتوحة في نوفمبر الماضي بسباق 800 متر حرة محققا الزمن التأهيلي وقدره 7:52:19 دقيقة.

يذكر أن القماش قد شارك في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016 وأنهى سباق 400 م حرة في المركز 16 بينما أنهى سباق 200 م حرة في المركز 24.
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