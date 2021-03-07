من الموصل.. تحذير قوي من بابا الفاتيكان بشأن أعداد المسيحيين في العراق والشرق الأوسط

حذر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، من التناقص المأساوي بأعداد المسيحيين في العراق والشرق الأوسط، وذلك خلال كلمته بساحة كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل على هامش زيارته إلى العراق.





وبحسب وكالة المعلومة العراقية، قال بابا الفاتيكان، خلال إقامته صلاة في كنيسة حوش البيعة بمحافظة نينوى، إن "التناقص في أعداد المسيحيين هنا ( العراق) وفي الشرق الأوسط يحدث ضررًا كبيرًا في النسيج المجتمعي".





ورحب البابا بـ"دعوة المسيحيين للعودة إلى الموصل ونرفع صلاتنا من أجل جميع ضحايا الحرب"، مؤكدا أن "الأمل في المصالحة ما زال ممكنا".





وأضاف: "لنصلي معًا من أجل جميع ضحايا الحرب وحتى نعيش في وئام وسلام متجاوزين الانتماءات الدينية"، مشددا على أن "الأخوة أقوى من القتل وأن السلام أقوى من الحرب".





وتوجه البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إلى الكنيسة الطاهرة القديمة للصلاة على ضحايا الحرب.



