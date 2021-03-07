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أخبار البلد

تنظيم الاتصالات: رسائل مجانية دورية لمتابعة استهلاك خدمات الإنترنت الثابت

الأحد 07/مارس/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
الزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت في السوق المصري بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها عن طريق رسائل نصية مجانية تصل دوريًا على رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل، وذلك بما لا يقل عن ثلاث مرات شهريًا تصله عند استهلاك 50% و75% و100% من الباقة. 

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل لدى مشغل خدمات الانترنت الثابت لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها الجهاز في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات المقدمة لهم.  
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