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فن

اليوم .. أنغام ضيفة أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله

الأحد 07/مارس/2021 - 11:40 ص
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تحل النجمة أنغام، اليوم الأحد، ضيفة على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، في حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، الذى تقدمه المذيعة جيهان عبد الله، لتكشف عن العديد من أخبارها الحصرية لجمهور الإذاعة مثل ألبومها الجديد الذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

كما تطرح النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، خلال وجودها في البرنامج وسيتم إذاعتها فى الحلقة لمعرفة آراء جمهورها الكبير في الوطن العربى، وتكشف أنغام عن كواليس حفلها الغنائى الجديد المقرر إقامته يوم 26 من شهر مارس الجارى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

النجمة أنغام تتحدث فى البرنامج عن أغنيتها "أنا قدها" ضمن حملة "100 مليون صحة"، خلال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وهى ليست المرة الأولى التى تدعم فيها المرأة حيث سبق وقدمت عددة أغنيات للمرأة.

يذكر إن برنامج "أجمد 7 الساعة 7" يذاع من الأحد للخميس في كل أسبوع وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV".

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الأحد .. أنغام فى "أجمد 7 الساعة 7" مع جيهان عبدالله

غدًا.. أنغام ضيفة برنامج أجمد 7 الساعة 7 على نجوم إف.إم

أنغام تشوق متابعيها لـ كليب «هو نفس الشوق»

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