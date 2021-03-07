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حوادث

حقيقة استدراج شاب للأطفال والتعدي عليهم جنسيًا بشبرا الخيمة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:07 م
أمن القليوبية
أمن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، حقيقة تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن قيام شاب باستدراج الأطفال من الجنسين والتعدي جنسيا عليهم بمداخل العمارات بمنطقة إسكو التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة، أن ذلك الفيديو غير صحيح.
وقال المصدر، إنه لا يوجد وقائع بهذا الفيديو تم تحريره بقسم ثان شبرا الخيمة، ولا صحة تماما لذلك الفيديو ولما يتردد فيه من جرائم، مشيرًا الى أن ضباط أمن القليوبية يبذلون قصارى جهدهم لخدمة المواطنين وحمايتهم.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على صفحات مدينة شبرا الخيمة، ومحافظة القليوبية فيديو يظهر فيه شاب، ويقوم أحد الأشخاص بتحذير الأهالي منه لأنه يقوم باستدراج الأطفال لمداخل العمارات ويتعدى جنسيا عليهم.
 
من ناحية أخرى تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط عنصرين شديدي الخطورة بالخصوص وبحوزتهما نصف كيلو هيروين واستروكس وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.
 
تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية ، بقيام عاطلين ببيع وترويج المخدرات على المتعاطين علنًا في الطريق العام بمدينة الخصوص، وبإخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية ، كلف العميد خالد المحمدي بسرعة القبض علي المتهمين.

وبإعداد كمين لهما تمكنت مباحث الخصوص من القبض عليهما وهما " ع ا س " 29 سنة  عاطل ومقيم شارع الرشاح الخصوص ، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 300 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ، و " س ر م"  24 سنة عاطل ومقيم الخصوص ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 200 جرام ومبلغ مالي 560 جنيهاً وهاتف محمول، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.
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