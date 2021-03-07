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تكنولوجيا

لأول مرة في تاريخها.. أوبو تتفوق على هواوي وتصبح أكبر مصنعة للهواتف الذكية الصينية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:00 م
أوبو
أوبو
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير جديد صادر من شركة أبحاث السوق Counterpoint، بأن شركة أوبو Oppo، تمكنت لأول مرة في تاريخها، من أن تصبح أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في الصين.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استحوذت شركة أوبو على لقب أكبر صانع للهواتف في الصين، متفوقة على صاحبة هذا اللقب سابقا هواوي Huawei، ويرجع ذلك، نتيجة لانخفاض معدل إنتاج عملاقة التقنية الصينية من الهواتف الذكية، نتيجة للعقوبات التي تواجهها الأخيرة بسبب الحظر الأمريكي المفروض عليها. 




ووفقا للتقرير، تمكنت شركة أوبو من أن تصبح العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية في الصين لأول، بعد أن استحوذت في شهر يناير الماضي، على 21% من إجمالي مبيعات الأسواق الصينية المحلية.


وجاءت شركة فيفو vivo، في المرتبة الثانية، بحصة سوقية أقل من أوبو، وصلت إلى 20% من حصة السوق المحلية، وشاركت هواوي شركة أبل وشاومي المركز الثالث بحصة سوقية بلغت نسبتها 16%.


وزادت حصة شركة أوبو محليا السوقية بشكل كبير، حيث نمت مبيعاتها في شهر يناير 2021، بنسبة 33%، على أساس شهري مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وبنسبة 26% على أساس سنوي، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.


وبشكل منفصل، رصدت شركة الأبحاث السوقية Counterpoint، مبيعات أوبو من أجهزة الجيل الخامس 5G الخاصة بها، وصنفتها على أنها محركات رئيسية لنمو الشركة الصينية، حيث شكلت الهواتف الذكية شبكات الجيل الخامس، نسبة 65% من جميع الوحدات المباعة في الصين،  خلال الربع الأخير من عام 2020، حيث تنافس في المجال التي تخلت عنها منافستها هواوي.


ويعود ذلك إلى تراجع هواوي التي كانت تهيمن على السوق الصينية، خلال السنوات الماضية، عن إنتاج الهواتف الذكية بتقنية 5G نظرا لنقص الموارد، والتي حولت تركيزها لإنتاج الهواتف الذكية المتميزة، كإستراتيجية حالية بعد تنازلها عن علامتها التجارية هونر، وقلة شرائح 5G، حيث تكون هوامش الربح أعلى في السوق المتميز ولكن بمبيعات أقل.


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