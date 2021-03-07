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رياضة

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

الأحد 07/مارس/2021 - 12:41 م
الشناوى حارس مرمى
الشناوى حارس مرمى منتخب مصر الأول
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عمرو الحلوانى

طالب إكرامى الشحات، نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يجب بأن يكون على درجة من الوعى فى اختياراته الفنية للمنتخب الوطنى خلال معسكر مارس الجارى، استعدادًا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.


وقال إكرامى، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": "هناك الكثير من الحراس المميزين فى الدورى حاليًا، ولكن نحتاج إلى أشخاص لديهم وعى لاختيار الحراس الأنسب".


وأضاف: "أبو جبل، حارس الزمالك، لا يشارك منذ 3 مباريات واللعب هو الأساس فى الاختيار للمنتخب، وأرى الشناوى وأبو جبل أقرب ثنائى للمنتخب، لكن فكرة أخذ حارس ثالث صغير فى السن ليتعلم إحنا مش فى حضانة هذا منتخب مصر".


وتابع: "شريف إكرامى يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وبداية بيراميدز فى الدورى خسروا من الاتحاد بضربة حظ وتعادل بعد ذلك فى 8 مباريات، وتعادل مع الإسماعيلى والأهلى والزمالك ووادى دجلة بضربة حظ، ولكن الفترة الماضية الأمور بدأت تسير بشكل جيد".

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