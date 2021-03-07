حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود

يذكر أن حلا شيحة شاركت في رمضان الماضي بمسلسلها "خيانة عهد" للنجمة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه في شهر رمضان المبارك.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا جميعًا".

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا جميعًا".