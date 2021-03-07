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فن

حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود

الأحد 07/مارس/2021 - 01:59 م
حلا شيحة
حلا شيحة
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع زوجها الداعية معز مسعود برفقة أبنائها في صورة عائلية تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.


وعلقت حلا شيحة على الصورة  قائلة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا جميعًا".


يذكر أن حلا شيحة شاركت في رمضان الماضي بمسلسلها "خيانة عهد" للنجمة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه في شهر رمضان المبارك.


مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد أنور، وتيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.

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