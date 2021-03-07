ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. رفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ

الأحد 07/مارس/2021 - 02:46 م
المحولات الكهربائية
المحولات الكهربائية
Advertisements
محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع سلاسل قدرات المحولات الكهربائية لتدعيم القرى والمراكز بكافة أنحاء المحافظة، بتكلفة استثمارية مليون و507 ألف جنيه، تحت إشراف المهندسة غادة أبوكيلة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل خلال الأشهر المقبلة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن.
 
وأوضح نورالدين، أن المحافظة تشهد العديد من الانجازات والافتتاحات وبخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة،سعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين ادائها، وتحسين مستوى كلًا من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين والتي تضمنت رفع كفاءة سلاسل قدرات المحولات بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى  بمركز ومدينة الرياض وشملت، تكبير قدرات 4 محولات بسلسلة العمدان – السعدني بمحول قدرة 200 ك،ف،أ بـ2 فارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 143 ألف جنيه، وتم تكبير قدرات المحولات بـ 6 محولات بسلسلة الناصرية بمحول قدرة 800 ك،ف،أ بـ 2 فارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية 714 ألف جنيه.
 
واضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ رفع كفاءة المحولات الكهربائية لمنع انقطاع التيار الكهربائي  والتي تضمنت رفع قدرات المحولات بقرى مركز ومدينة سيدى سالم وشملت، تكبير قدرات4 محولات بسلسلة التفتيش بمحول قدرة 800 ك،ف،أ بفارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 485 ألف جنية، كذا تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة الشواذلية بمحول قدرة 300 ك،ف أ بفارغة كشك ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة مالية  165 ألف جنيه، وذلك طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة المحولات الكهربائية بتكلفة 5 ملايين جنيه

السبت القادم.. فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

حملة للمرور على الوحدات الخدمية بكفر شكر.. صور

اليوم.. قطع الكهرباء عن 9 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

700 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة أسيوط

رفع كفاءة شبكة الكهرباء في كفر الشيخ بتكلفة مليون و750 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يعلق على خسارة الزمالك وتعادل الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمركز أبو حمص

السعودية تسجل 357 إصابة جديدة و4 وفيات بـ كورونا

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

رضا عبد العال يخضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

بعد تدهور صحته.. رضا عبد العال يوجه رسالة لمتابعيه من داخل المستشفى

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة