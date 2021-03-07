ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بطنطا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) .. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.





بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ،

إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.





عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.