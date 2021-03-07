ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بطنطا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:31 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) .. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.

 بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، 
إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بزعم توظيف أموالهم.. سيدة تنصب على 4 مواطنين بسوهاج

مستريح جنوب الصعيد.. نصاب أوهم المواطنين بتوظيف أموالهم في المواد الغذائية

ضبط شخصين نصبا على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالغربية

ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بزعم استثمار أموالهم بسوهاج

موظفة بمدرسة تنصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الكتب

الداخلية في يوم.. ضبط 6 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه.. كشف حقيقة اختفاء فتاة الجيزة.. والأموال العامة تضبط نصابين بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

ترشيحاتنا

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير

الكويت تترك الباب مواربا.. اجتماع وزاري مهم قبل ساعات من بدء تطبيق الحظر

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا

إنهاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية بالسعودية في الأنشطة الترفيهية والسينما والمطاعم

شاهد.. فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021