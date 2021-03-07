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مرأة

بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:38 م
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
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هاجر هانئ
حرصت ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.


تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت تي شيرت اتسم بالرسومات اللامعة مع بنطلون باللون الأسود و نسقت معهما جاكيت جينز.

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لم ترتد ملك أحمد زاهر أي إكسسوارات أو مجوهرات مما منحها إطلالة عصرية و كاجوال مميزة، كما تميزت إطلالتها بأنها كشفت عن خسارة وزنها و قوامها الرشيق.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الجذابة.

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