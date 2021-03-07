بملابس على الموضة .. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة









تألقت ملك أحمد زاهر في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت تي شيرت اتسم بالرسومات اللامعة مع بنطلون باللون الأسود و نسقت معهما جاكيت جينز.





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لم ترتد ملك أحمد زاهر أي إكسسوارات أو مجوهرات مما منحها إطلالة عصرية و كاجوال مميزة، كما تميزت إطلالتها بأنها كشفت عن خسارة وزنها و قوامها الرشيق.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الجذابة.



