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أخبار البلد

متحدث الرى: نفذنا 10 آبار جوفية بالسودان ونقدم الدعم اللازم في برامج التدريب

الأحد 07/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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أمل مجدى
قال محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى، إن هناك أوجه للتعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، فى مجال الموارد المائية والرى، حيث تم إنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بناءً على إتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، بهدف تحقيق التعاون الفني بين البلدين والسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده واستمرار الرصد المائي على النهر في أحباسه العليا. 

وأضاف" غانم" فى تصريح لـ"صدى البلد " أنه تم الانتهاء من مشروع تنفيذ عدد (10) آبار جوفية بدارفور من أجل توفير المياه النقية للشرب للحد من إنتشار الأمراض وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدارفور. 

وأشار إلى أن هناك مقترحات للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية والري منها تنفيذ مشروعات آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق المحرومة من المياه في السودان، وتصميم وتنفيذ منشآت لحصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وتربية الثروة الحيوانية في المناطق البعيدة عن مصادر المياه. 

وتابع هناك تبادل الخبرات في مجال تصميم برامج الأبحاث والنماذج الرياضية والفيزيائية بالتعاون مع المعاهد البحثية المتخصصة، ورفع القدرات الفنية في قطاع المياه في تكنولوجيا المياه الجوفية، والرصد، والصرف، ومجالات نوعيه المياه، ورصد الرسوبيات، ومقاومة الحشائش والكثبان الرملية. 

ونوه إلى أنه يتم تقديم الدعم في برامج التدريب في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، التنبؤ بالفيضان والتغيرات المناخية والنماذج الهيدرولوجية، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، إدارة المياه الجوفية، تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة سدود حصاد مياه الأمطار، نظم الرى الحقلي، وغيرها من برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة.
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