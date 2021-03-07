تعليم أسوان: نجاح معظم طلاب الصف الثانى الثانوى للدخول على المنصة الامتحانية اليوم

أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم تمكن اليوم الأحد معظم طلاب الثانوية العامة بالصف الثانى للشعبة العلمية فى الدخول على المنصة الإمتحانية وأداء امتحاناتهم، فى مادة (الفيزياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية إمتحانهم فى مادة (التاريخ) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة .
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد قليل جدًا من الطلاب واجه بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.
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وبالنسبة لطلاب التعليم الفني فقد أوضح خالد قبيصى بأنه أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصف الرابع بالمدارس المتقدمة إمتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك على ثلاث فترات (من الثامنة حتى الحادية عشر صباحًا) وذلك بواقع ساعة للفترة الواحدة وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.
وكان قد أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه قام اليوم الأحد 25 ألف و 960 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية إمتحانتهم موزعين على ٣٠٣ لجنة حيث تم أداء إمتحان مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية ، وقد تبين إنتظام العملية الإمتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.
وأشار الدكتور خالد قبيصى بأنه بالتوازى مع ذلك تستمر غرفة عمليات المرحلة الثانوية فى عملها حيث أدى طلاب الصف الثانى للشعبة العلمية امتحانهم اليوم فى مادة (الفيزياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية إمتحانهم فى مادة (التاريخ) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.
وفى إطار توجيهات وكيل الوزارة قام الدكتورنبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان بتفقد مدارس عبدالمجيد حسين الإعدادية المشتركة ، ومحفوظة مرغنى الإعدادية بنات ، وكمال عباس ناصر الإعدادية المشتركة .
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد قليل جدًا من الطلاب واجه بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.
وأقرأ أيضًا:
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
وبالنسبة لطلاب التعليم الفني فقد أوضح خالد قبيصى بأنه أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصف الرابع بالمدارس المتقدمة إمتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك على ثلاث فترات (من الثامنة حتى الحادية عشر صباحًا) وذلك بواقع ساعة للفترة الواحدة وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.
وكان قد أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه قام اليوم الأحد 25 ألف و 960 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية إمتحانتهم موزعين على ٣٠٣ لجنة حيث تم أداء إمتحان مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية ، وقد تبين إنتظام العملية الإمتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.
وأشار الدكتور خالد قبيصى بأنه بالتوازى مع ذلك تستمر غرفة عمليات المرحلة الثانوية فى عملها حيث أدى طلاب الصف الثانى للشعبة العلمية امتحانهم اليوم فى مادة (الفيزياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية إمتحانهم فى مادة (التاريخ) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.
وفى إطار توجيهات وكيل الوزارة قام الدكتورنبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان بتفقد مدارس عبدالمجيد حسين الإعدادية المشتركة ، ومحفوظة مرغنى الإعدادية بنات ، وكمال عباس ناصر الإعدادية المشتركة .