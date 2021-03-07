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محافظات

تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:29 م
امتحانات طلاب الإعدادية
امتحانات طلاب الإعدادية
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شاذلي عبد الفتاح
أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه قام اليوم الأحد 25 ألفا و960 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية امتحاناتهم موزعين على ٣٠٣ لجنة حيث تم أداء امتحان مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية، وقد تبين انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور خالد قبيصى بأنه بالتوازى مع ذلك تستمر غرفة عمليات المرحلة الثانوية فى عملها، حيث أدى طلاب الصف الثاني للشعبة العلمية امتحانهم اليوم فى مادة (الفيزياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم فى مادة (التاريخ) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى  العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.

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وفى إطار توجيهات وكيل الوزارة قام الدكتور نبيل جعفر وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان بتفقد مدارس عبدالمجيد حسين الإعدادية المشتركة ، ومحفوظة مرغنى الإعدادية بنات ، وكمال عباس ناصر الإعدادية المشتركة ، مؤكدًا علي تطبيق اللجان لكافة الإجراءات الاحترازية ، كما أن الامتحانات كانت جيدة ومن المنهج الدراسى، كما أكدوا أنه تم قياس درجة الحرارة لهم قبل دخول اللجان.

بينما قام أحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع ، والشهادة الإعدادية للمكفوفين، والاول الثانوي للمكفوفين بمجمع مدارس النور والأمل، وتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، فى حين قام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بتفقد اللجان الامتحانية بمدارس (سليمان على الثانوية -  عثمان بن عفان الإعدادية) .

كما قام جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية، بمتابعة سير الامتحانات بمدرسة عزيز ابراهيم الإعدادية بنات، بينما تابع خالد صالح مدير إدارة دراو سير الامتحانات بمدارس (الشهيد عمر حسين السنوسى الإعدادية - الشيخ إبراهيم الإعدادية - الطويسة الإعدادية) ، وتفقد كذلك صبرى حسن مدير إدارة نصر النوبة التعليمية لجان (خريط الاعدادية - أرمنا الاعدادية - عنيبة الإعدادية المشتركة) ، وتأكد مديرى الإدارات من إلتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة وإرتداء الكمامات والتعقيم والتباعد بين الطلاب، وكذلك انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان.
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
تعليم أسوان: 25 ألفا و960 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية
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