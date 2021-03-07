السيطرة على حريق بشقة بأسوان دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق اندلع في وحدة سكنية بالطابق الرابع وسط المدينة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح .
وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان بلاغًا باندلاع حريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع لعقار بشارع أبطال التحرير بمدينة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
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ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجار حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكانت قد واصلت مديرية مديرية الشئون الصحية بأسوان مساء السبت تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».
وقام الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة ميدانية لمتابعة إجراءات تلقي المواطنين للقاح بمستشفي صدر أسوان .
وأكد الدكتور إيهاب حنفي فى تصريحات خاصة بأنه تلقي حتى الآن ( ٤٦ ) مواطنًا من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ الخميس الماضي وهو الذي يأتى في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
وقال إيهاب حنفي بأنه تم تخصيص مستشفي صدر أسوان كمركز على مستوي المحافظة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.
وأشار أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع ، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها.
وأضاف حنفي بأنه تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان بلاغًا باندلاع حريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع لعقار بشارع أبطال التحرير بمدينة أسوان، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.
وأقرأ أيضًا:
رئيس جامعة أسوان : طفرة فى مخرجات البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة
ولم يسفر الحادث عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، وجار حصر التلفيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكانت قد واصلت مديرية مديرية الشئون الصحية بأسوان مساء السبت تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».
وقام الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة ميدانية لمتابعة إجراءات تلقي المواطنين للقاح بمستشفي صدر أسوان .
وأكد الدكتور إيهاب حنفي فى تصريحات خاصة بأنه تلقي حتى الآن ( ٤٦ ) مواطنًا من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ الخميس الماضي وهو الذي يأتى في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
وقال إيهاب حنفي بأنه تم تخصيص مستشفي صدر أسوان كمركز على مستوي المحافظة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.
وأشار أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع ، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها.
وأضاف حنفي بأنه تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.