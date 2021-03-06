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تعليم

رئيس جامعة أسوان : طفرة فى مخرجات البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة

السبت 06/مارس/2021 - 05:01 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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شاذلي عبد الفتاح
أستقبل اليوم السبت الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي من الأساتذة وأساتذة مساعدين لهندسة القوي والآلات الكهربائية بالحرم الجامعي بصحاري وذلك بحضور الدكتور عادل زين الدين محمد عميد كلية هندسة الطاقة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان تشهد طفرة في مخرجات البحث العلمي في السنوات الأخيرة وذلك من خلال نتاج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة والتي من شأنها تعزيز البحث العلمي ومخرجاته من حيث جودة وكم الأبحاث. 


وأشار أحمد غلاب إلى أن الجامعة أتبعت في هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع إستراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية مما أنعكس أثره على ظهور الجامعة في عدة تصنيفات عالمية وتبوأت مراكز متقدمة عالميا ومحليًا وإقليميًا.

وأكد غلاب علي أهمية قطاع البحث العلمي لدي الجامعة بمختلف كلياتها وتعمل الجامعة علي تسخير كافة إمكانياتها للإرتقاء بمنظومة البحث العلمي وتقديم الدعم لكافات القطاعات البحثية ويعد البحث العلمي من أهم المحاور العلمية التي تضع الجامعة في مقدمة الجامعات المصرية والعربية والإقليمية .

وفى نفس السياق أوضح الدكتور عادل زين الدين بأن زيارة اللجنة العلمية تأتي في تقليد جديد بكلية هندسة الطاقة وهذا يساعد علي عملية تقييم الأبحاث العلمية وخلق بيئة جيدة للمنافسة في قطاعات البحث العلمي وذلك بدعم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذي لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للبحث العلمي والأكاديمي .

وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنطلاق مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى على أرض الواقع في قرى مركزى إدفو وكوم أمبو وذلك في منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وكان قد قام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح 12 مشروعا لتحسين مياه الشرب ، وهو الذى توازى مع قيام فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتسليم المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 10 قرى، كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت في تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس ، بجانب مشروعات الإحلال الكلى و التوسيع والتطوير و إضافة الأسوار لـ ١٤ مدرسة ، علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء في إنشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة .
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