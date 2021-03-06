صحة أسوان تواصل تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.. شاهد



واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان مساء السبت تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسماءهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».





وقام الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة ميدانية لمتابعة إجراءات تلقي المواطنين للقاح بمستشفي صدر أسوان.





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وأكد الدكتور إيهاب حنفي فى تصريحات خاصة أنه تلقى حتى الآن (٤٦) مواطنًا من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ الخميس الماضي وهو الذي يأتى في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





وقال إيهاب حنفي بأنه تم تخصيص مستشفى صدر أسوان كمركز على مستوي المحافظة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.







وأشار إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال بالتسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg حيث تقوم وزارة الصحة بتقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع ، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها.





وأضاف "حنفي" أنه تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.





وتابع وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما تتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، و المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى.