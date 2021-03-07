ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 164 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:25 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/ ١/ ٢٠٢١ وحتى ٧/ ٣/ ٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة (١٦٤) حالة تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة ٥ أفدانة و٢١ قيراطا و٢٣ سهما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية. 

أقرا ايضا:

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (١٩) حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و١٩ قيراط و٢٢ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٦٣) حالة تعد علي مساحة ١ فدان و١٧ قيراطا و١ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (٨) حالات تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١٠ قيراط و٢١ سهماً، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (٤) حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة ١٣ سهما. 

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٤٩) حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١ فدان و٦ قيراط و١٣ سهما، كما تم إزالة عدد (٥) حالات تعد علي مساحة ٣ قيراط و٢٢ سهمًا بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٢) حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهمًا بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (١٤) حالات تعد علي الأرض الزراعية بمساحة ١٠ قيراط و١٤ سهماً. 

وأهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: إزالة حالة تعـد علـى أرض زراعية في قطور..صور

بإجمالي 2424 م.. إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية ..صور

إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية وردع المخالفين ..صور

إزالة 10 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالشرقية

إزالة 94 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

إزالة ١٢٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية..صور

ترشيحاتنا

هل يجوز إخراج زكاة المال على روح والدي أو على روح أي صديق؟ البحوث الإسلامية يوضح

بعد إعلان أسماء المحترفين.. سر استبعاد عمرو وردة ونجم أستون فيلا من قائمة منتخب مصر

بعد حديثه عن الموت.. والد شاب من مشاهير السوشيال ميديا يعلن وفاته في حادث أليم.. شاهد

عقوبة تارك صلاة الظهر .. يحرم من 11 نعمة في الدنيا

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها