إزالة 164 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالغربية

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦/ ١/ ٢٠٢١ وحتى ٧/ ٣/ ٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة (١٦٤) حالة تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة ٥ أفدانة و٢١ قيراطا و٢٣ سهما وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.









وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم.





حيث قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (١٩) حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و١٩ قيراط و٢٢ سهما، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (٦٣) حالة تعد علي مساحة ١ فدان و١٧ قيراطا و١ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (٨) حالات تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١٠ قيراط و٢١ سهماً، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (٤) حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة ١٣ سهما.





وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٤٩) حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١ فدان و٦ قيراط و١٣ سهما، كما تم إزالة عدد (٥) حالات تعد علي مساحة ٣ قيراط و٢٢ سهمًا بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٢) حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهمًا بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (١٤) حالات تعد علي الأرض الزراعية بمساحة ١٠ قيراط و١٤ سهماً.



