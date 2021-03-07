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محافظات

محافظ سوهاج: بروتوكول تعاون لاستقبال وحفظ الجثامين الوافدة من الخارج بالمطار الدولي

الأحد 07/مارس/2021 - 03:41 م
مطار سوهاج الدولي
مطار سوهاج الدولي
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أنغام الجنايني
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدني ووزارة الصحة والسكان ممثلة في مديرية الصحة والسكان بسوهاج يتضمن توفير ثلاجة لحفظ جثامين الموتى بالمستشفيات الأقرب إلى مطار سوهاج الدولي.

وذلك في حالة استقبال جثمان داخل المطار لحين تسليمه إلى ذويه، وذلك من الدول التي يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج.

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لمجهودات وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة في التعاون مع المحافظة لتحقيق هذا المطلب الهام لأبناء سوهاج وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة.


وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أنه يتم شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج من الدول التي لا يوجد بها رحلات طيران مباشر إلى مطار سوهاج ليتم التعامل معها عند الوصول إلى مطار القاهرة بصفة الترانزيت.

وذلك لحين إنهاء كافة الإجراءات حيث تقوم شركة مصر للطيران بنقل الجثامين برًا من مطار القاهرة إلى محافظة سوهاج.
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