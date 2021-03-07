رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

أعلنت شركة أودى لصناعة السيارات عن طرح سيارة أوديE – TRONE GT الكهربائية ، والتى تدعم نفس منصة الأداء J1 مثل بورش تايكان.





وأوضحت شركة أودي أن السيارة E – TRONE GT الكهربائية موديل 2022 ، تأتى بالمنظومة الكهربائية 800 فولت والمحرك الكهربائي المزدوج وتخطيط ناقل الحركة ثنائي السرعات، وتشترك في العديد من تقنياتها مع Weissach's EV.





وتظهر السيارة اودى E – TRONE GT الكهربائية موديل 2022 بمقدمة بها مصابيح أمامية أنيقة وشبكة صناعية ومآخذ هواء كبيرة بينما تهيمن المصابيح الخلفية LED وشريط ضوئي ومشتت هواء حاد على الجزء الخلفي.







وقام المصمم بإزالة البابين الخلفيين للسيارة اودى E – TRONE GT الكهربائية موديل 2022 وإطالة الأبواب الأمامية، وتمديد خط السقف والتحامه بجناح بارز يجلس فوق النافذة الخلفية، في حين تكمل مجموعة من العجلات الفريدة ورف للأمتعة المظهر الجميل المذهل.





ولكن أكد خبراء السيارات أن النسخة Shooting Brake من السيارة أودى E – TRONE GT الكهربائية موديل 2022 لم تصل الأسواق هذه الفترة نهائيا، ومن الممكن أن تتحول لاحقا إلى أربعة أبواب بدل بابين فقط.





وكانت شركة بورش كشفت النقاب عن الطراز كروس توريزمو من تايكان، والذى يتشابه إلى حد كبير ومشارك فى عدد من الأنظمة مع السيارة أودى E – TRONE GT الكهربائية موديل 2022.