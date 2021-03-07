هشام طلعت مصطفى فى قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط



تتويجا لإنجازاته فى مجالات العقارات والإنشاءات، جاء رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ضمن قائمة "فوربس" لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط.





وتعد مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر، بأصول تبلغ 7.1 مليار دولار في عام 2020.





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وتعمل المجموعة منذ أكثر من 5 عقود، ولديها أراضٍ بلغت مساحتها 53 مليون متر مربع.





كما تعمل حاليًا على تطوير مشروع "مدينتي" الضخم الذي يمتد على مساحة 33.6 مليون متر مربع، ويتسع لـ600 ألف ساكن. ‏





أما هشام طلعت مصطفى، فهو الابن الأصغر لمؤسس المجموعة.