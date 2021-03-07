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فن

في عيد ميلادها .. هل تعود حنان ترك للتمثيل مجددًا ؟

الأحد 07/مارس/2021 - 04:14 م
حنان ترك
حنان ترك
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آيه عاطف
يحل اليوم الأحد 7 مارس عيد ميلاد الفنانة حنان ترك، والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المهمة على مدار مشوارها الفني قبل إعزالها الفن، وتردد مؤخرًا أقاويل حول عودتها للتمثيل خاصة من جديد بعد رجوعها بشكل مكثف على السوشيال ميديا.

ولم تعلق حنان ترك، على الأمر بالنفي أو التأكيد حتى الأن.

وقالت المصادر إن حنان ترك تتمهل فى اتخاذ القرار ولم تغلق الباب تماما نحو العودة كما قيل ولكن فى نفس الوقت لا تميل كثيرا الى العودة، ولم تتلق اى سيناريوهات بنفسها ولكن فى حالة عودتها ستدرس السيناريو الذى يتناسب مع عودتها. 

قدمت حنان ترك، عدد من الأعمال الفنية كان من بينها :" مسلسل أخت تريز"، والقطة العميا"، ونونة المأذونة، وسارة، وكل من فيلم الآباء الصغار، وأحلى الأوقات، وسهر الليالي، وجاءنا البيان التالي.
 
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