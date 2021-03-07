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فن

مها نصار تكشف لـ "صدى البلد" موعد زفافها على المخرج حسين المنباوي

الأحد 07/مارس/2021 - 04:41 م
مها نصار
مها نصار
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خالد صواف
قالت الفنانة مها نصار في تصريح لـ "صدي البلد " أنها تنوى إقامة حفل زفافها خلال الفترة المقبلة. 

وأضافت " لم أحدد حتى الآن  موعدا محددا لإقامة حفل زفافي .. ولكن في الأغلب سيكون قبل شهر رمضان ".

وكانت مها نصار قد أعلنت عن  زواجها رسميًا من المخرج حسين المنباوي حيث غيرت حالتها الإجتماعية على موقع "فيس بوك" إلى "متزوجة".

ونشرت مها صورة تجمعها بحسين المنباوى ، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، ووضعت رمز "قلب" عليها.

وبدأت قصة حب "نصار" و"المنباوي" أثناء عملهما سويًا في مسلسل "الفتوة" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.

ويتعاون الزوجان حاليا في مسلسل "الملك" الذي يستعد للمنافسة في سباق رمضان المقبل .

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك فى بطولته عمرو يوسف و صبا مبارك، وماجد المصرى،  ومها نصار ؛ ومحمد علاء، وريم مصطفي، ومحمد لطفي، وأمير صلاح، وباسل الزارو، ومعتز هشام وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى.
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