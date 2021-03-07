ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مؤسسة فاروق حسني تختار الأعمال المرشحة للفوز بجائزة التصوير في دورتها الثانية

الأحد 07/مارس/2021 - 05:20 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
إجتمع اليوم الأحد ٧ م٢٠٢١ أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني، في دورتها الثانية لعام ٢٠٢١ للتصويت علي الأعمال الفنية المقدمة طبقًا لمعايير التقيم الأتية: (  الفكرة الإبداعية- الإضاءة -التكوين الجمالي-جودة الطباعة والإخراج الجمالي).

زتقدم للمسابقة عدد ٢٣١ متسابق من ٢٣ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية، 50 خمسون الف جنية الجائزة الأولي، 30 ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون الف جنية الجائزة الثالثة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي :
- الفنان أيمن لطفى
- الفنان عماد عبد الهادي
- الفنان جلال المسري
وسوف يعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية بمجرد الانتهاء من أعمال الفرز والتصويت،وزحيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية و حفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وتتمني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون التوفيق والنجاح لجميع الفنانين المتسابقين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. تأجيل توزيع جوائز مسابقة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

مؤسسة فاروق حسني تعلن عن جوائز المرحلة الثانية من مسابقتها

أشرف عطية يعتمد نتيجة مسابقة شباب أسوان يبتكر وفوز 15 متسابقا بالمراكز الأولى

بدءًا من أول فبراير القادم.. تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم

للكوادر الطبية.. وصول 1048 جرعة من لقاح كورونا إلى أسوان

ترشيحاتنا

يؤخذ عن طريق الفم.. دواء جديد لعلاج كورونا خلال ٥ أيام فقط.. تفاصيل

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بالأبيض .. عبير صبري تتناول الغداء في أحدث ظهور

حمادة صدقي ليس الأخير.. مدربون محظورون في الأندية بفرمان من الجماهير

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

3 فئات.. أسعار سيارات إم جي MG RX5 ٢٠٢١ في مصر

Advertisements

قبل 30 مارس.. الداخلية تهيب بالمواطنين التوجه لوحدات المرور

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لقاطني حي الأسمرات ..صور

تعرف على العالمِ العربي مؤسس فكرة محركات السيارات

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022