مؤسسة فاروق حسني تختار الأعمال المرشحة للفوز بجائزة التصوير في دورتها الثانية

إجتمع اليوم الأحد ٧ م٢٠٢١ أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني ، في دورتها الثانية لعام ٢٠٢١ للتصويت علي الأعمال الفنية المقدمة طبقًا لمعايير التقيم الأتية: ( الفكرة الإبداعية- الإضاءة -التكوين الجمالي-جودة الطباعة والإخراج الجمالي).





زتقدم للمسابقة عدد ٢٣١ متسابق من ٢٣ محافظة علي مستوي الجمهورية، وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية، 50 خمسون الف جنية الجائزة الأولي، 30 ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون الف جنية الجائزة الثالثة.





وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي :

- الفنان أيمن لطفى

- الفنان عماد عبد الهادي

- الفنان جلال المسري

وسوف يعلن عن أسماء المتسابقين المؤهلين للمرحلة قبل النهائية بمجرد الانتهاء من أعمال الفرز والتصويت،وزحيث من المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين المتأهلين للمرحلة النهائية و حفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.





وتتمني مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون التوفيق والنجاح لجميع الفنانين المتسابقين.



