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سيارات

إلغاء الحفل الختامي لرالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن منظمو بطولة رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، عن الغاء الحفل الختامي
للسباق، والاكتفاء بإقامة المؤتمر الصحفي وتوزيع الجوائز في مقر السباق، بسبب
الاحداث التى شهدتها المرحلة الختامية للسباق.




كان البطل السعودى
ياسر بن سعيدان، نجح في الحصول على اللقب فى نسخة رالى الشرقية لعام 2021 بسيارته
ميني جون كوبر ووركس وبرفقة ملاحه الروسي أليكسي كوزميش.




كانت المرحلة الثانية
من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 والتي أقيمت امس السبت شهدت بعض الحوادث،
مما اضطر بعض المتسابقين للانسحاب من المرحلة الثانية بسبب تعرضهم لحوادث.




ومن أبرز المصابين
فى الحوادث داخل رالى الشرقية ، مشعل الغنيم وبدر أبا الخيل، عبدالمجيد الخليفي،
يزيد الراجحي، عبدالله الأسمر الرمال من السعودية وجمال القطيطي ومحمد الكعبي من قطر
.




كان البطل يزيد
الراجحي والذى كان من ضمن المصنفين فى الحصول على المركز الاول قد انسحب من فعاليات
الرالى ، بعد تعرضه لحادث خطير استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى باستخدام
مروحية، لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية .




وشهدت فعليات رالي
الشرقية تويوتا الدولي إلغاء المرحلة الثانية ، بسبب سوء الأحوال الجوية والتعرض للرياح
العاصفة والرمال المتحرّكة وسوء الرؤية ، وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات
النارية قد اصدر بيان توضيحى بشأن هذا الأمر .




الجدير بالذكر أن
طول المرحلة الثانية من رالي الشرقية، بالغ ٣٦٨.٧٤ كيلومترًا منها 217.50 كيلومترًا
مرحلة خاصة بالسرعة.

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