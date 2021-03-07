خالد الجندي يرصد مكافأة 5 آلاف جنيه لمنتقديه ومن يدعو عليه

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، « إللى يجيب لى فتوى أو رأى لم يقل به عالم أو مخالف للكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة أو مخالفة لآراء العلماء »، منوهًا بأنهم يسيئون الظن بالناس دون علم، وجهل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.





وتابع "ويقولك أنا اختلف معه كثيرًا أو يتهمونى بأني أروج لأفكار تخالف الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، دون علم، والله حتى الطلاق الشفوى لم ابتدعه، ولقد جاء به الستبقون، و تلاقى حد يقولك هذا رأى شاذ أو غريب، والله هو غريب عليهم هم".





وكان في حلقة سابقة ، نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن السلفيين هم أول من أساءوا وتهكموا على سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأنهم يوهموننا بالدفاع عن السنة .





وأفاد قائلًا: بيوهمونا أنهم بيدافعوا عن سُنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ويزوروا أحاديثه ويقولوا البيت غير المسجل بالشهر العقارى لا تدخله الملائكة، وبيزوروا أحاديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لخدمة مصالحهم وأعراضهم الخبيثة، وهم أبعد ما يكون عن الدين وعن الله.





وتابع: يتطاولون على النبى ويستهزئون بالقرآن الكريم والسنة، ويكذبون على الله ورسوله، ويتطاولون على خصومهم من المشايخ بنسب فتاوى مزورة لهم، ويقول إن الشيخ فلان حلل الخمر والحشيش، بالافتراء والباطل، وهدفهم فقط الإساءة له، وليس لديهم علم او آداب الاختلاف".



