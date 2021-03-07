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محافظات

10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية إلى قرية «طويلة نشرت».. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 07:02 م
القوافل الطبية في
القوافل الطبية في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية شاملة على مدار يومين بقرية "طويلة نشرت" بمركز قلين، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جرى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في 10 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والنساء والتوليد وإجراء الأشعة إلى جانب معمل التحاليل خلال اليومين، وسيتم صرف العلاج لجميع الحالات.

وأشارت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي، على 1440 مواطنًا، إضافة إلى 87 تحليل متوطنة و 73 تحليل دم و 35 موجات فوق صوتية وبعض الخدمات الطبية الأخرى  للمستفيدين من خدمات القافلة.

وتابعت كما قامت القافلة أيضا باستخراج 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ مع التأكيد على اتباع إجراءات التباعد والوقاية من كورونا بالنسبة لمقدمى ومتلقي الخدمة على حد سواء.
10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية إلى قرية «طويلة نشرت».. صور
10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية إلى قرية «طويلة نشرت».. صور
10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية إلى قرية «طويلة نشرت».. صور
10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية إلى قرية «طويلة نشرت».. صور
10 تخصصات.. صحة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية إلى قرية «طويلة نشرت».. صور
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