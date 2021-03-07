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محافظات

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بدمياط

الأحد 07/مارس/2021 - 07:06 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
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زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وأ.محمد الفيومى مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.

حيث اطلعت "المحافظ" على تقرير يضم معدلات تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن بجميع القطاعات ، إذ أكدت على الاسراع فى تنفيذ كافة الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة و المبالغ المرصودة لذلك ،.

وفى سياق متصل.. ناقشت "محافظ دمياط" الملامح الرئيسية و الأسس و الاعتمادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

 أكدت محافظ دمياط على أن ما يتم من خطط ومشروعات تراعى الاحتياجات الأساسية للمواطنين  لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تنفيذ مشروعات تطوير لعدد من المناطق ورفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة والانارة العامة.
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