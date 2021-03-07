جو بايدن يُحيي يوم الأحد الدامي بتوقيع أمر تنفيذي لحقوق التصويت

يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي اليوم الأحد، يوجه بموجبه الوكالات الفيدرالية إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز الوصول إلى التصويت وتسهيل التصويت على الأمريكيين، حيث يحتفل بالذكرى السنوية الـ 56 لـ يوم الأحد الدامي.









وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون في الكونجرس بالفعل من أجل مشروع قانون شامل للتصويت والانتخابات لمواجهة الجهود المبذولة لتقييد الوصول إلى التصويت.









ويجادل الجمهوريون بأن هناك حاجة إلى مزيد من قيود التصويت لمنع الاحتيال والمهاجرين غير الشرعيين من الإدلاء بأصواتهم.









ويأتي إعلان بايدن لزيادة وصول الناخبين في الوقت الذي يحيي فيه الرئيس ذكرى "الأحد الدامي" ، حادثة عام 1965 التي تعرض فيها حوالي 600 من نشطاء الحقوق المدنية للضرب المبرح على أيدي جنود الولاية أثناء محاولتهم المسيرة من أجل حقوق التصويت في ألاباما.









وقال بايدن لمارتن وكوريتا كينج يونتي بريكفاست اليوم الأحد في ملاحظات افتراضية مسجلة مسبقًا: يجب أن يكون كل ناخب مؤهل قادرًا على التصويت وإحصائه''، وإذا كانت لديك أفضل الأفكار، فليس لديك ما تخفيه، دعوا الناس يصوتون".









ويتضمن الأمر عدة أحكام متواضعة، أولًا، يوجه الوكالات الفيدرالية لتوسيع الوصول إلى معلومات تسجيل الناخبين والانتخابات.









كما يدعو رؤساء الوكالات الفيدرالية إلى وضع خطط لمنح الموظفين الفيدراليين إجازة للتصويت أو التطوع كعاملين غير حزبيين في الاقتراع، ويحظر إجراء إصلاح شامل لموقع Vote.gov الحكومي.





