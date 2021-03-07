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أخبار البلد

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Avion Express القادمة من ليتوانيا.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 07:39 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد،  أولى رحلات شركة Avion Expresse' القادمة من ليتوانيا و على متنها ١٧٣ راكبا، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

قامت إدارة مطار شرم الشيح، بإستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من ليتوانيا إلى مدينة السلام " شرم الشيخ". 

قام فريق العلاقات العامة بالمطار بالترحيب بركاب الطائرة فور دخولهم صالة الوصول وذلك بتقديم الورود وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات وصولهم مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى .

ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى مدينة شرم الشيخ حتى إنتهاء الموسم الشتوى الحالى من أجل الاستمتاع بالأجواء المصرية الدافئة التى تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى من أجل تطبيق أعلى درجات الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية وحصول عدد كبير من المطارات الاقليمية على شهادات الاعتماد الصحى للسفر الآمن الممنوحة من محلس المطارات الدولى ACI ،، والتى ظهرت نتائجها المثمرة  بطلب العديد  من شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية.
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Avion Express القادمة من ليتوانيا.. صور
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Avion Express القادمة من ليتوانيا.. صور
مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات Avion Express القادمة من ليتوانيا.. صور
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