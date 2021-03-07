لوك شاو.. مانشستر يونايتد يضيف الهدف الثاني في شباك السيتي بالبريميرليج

تقدم مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي.









هدف مانشستر يونايتد الثاني جاء في الدقيقة 50 عن طريق لوك شاو، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة التقدم بهدفين نظيفين.









الهدف الأول كان قد أحرزه برونو فيرنانديز في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، جراء خطأ من جابريال خيسوس.









حاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة بعد ذلك، لكنهم فشلوا في التسجيل، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.









ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 51 نقطة.