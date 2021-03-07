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توك شو

لأول مرة.. بائع الفاكهة يرد على المشككين في لقائه بـ الرئيس السيسي.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 09:09 م
الرئيس السيسي وبائع
الرئيس السيسي وبائع الفاكهة
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محمد القاضي
كشف محمد حسن، بائع الفاكهة الذى توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أمامه أثناء جولته بمدينة نصر وأمر بعلاجه، تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي.

وقال "حسن"، خلال لقائه ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تمنيت أن أقابل الرئيس السيسي.. وتفاجأت يوم الجمعة بوجود الرئيس أمامي ودي حاجة كبيرة عمري ما تخيلتها في حياتي.. وقولت الحمد لله أمنيتي تحققت".

وأشار: "الشخص اللي بيقول لقائي مع الرئيس السيسي مش حقيقي دا إنسان منافق، مش بيبص لقدام، ودي الحقيقة لإن دا اللي حصل معايا"، متابعا: "الرئيس فعلا بينزل الشارع ويتابع الناس والمشروعات.. وفيه مجهود كبير يقوم به الرئيس السيسي".

وأوضح: "كنت أعاني من مشكلة في الأعصاب والنخاع الشوكى بسبب حزني على وفاة والدي.. والرئيس لاحظ حالتي، وقام على الفور بالاتصال بوزيرة الصحة لمباشرة حالتى وأمر بعلاجي على نفقة الدولة.. وتابع: "الرئيس أمر بنقلي لمستشفى دار الشفاء، وأجريت كافة التحاليل والأشعة على قدمي".
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