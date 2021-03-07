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سيارات

أشهرهم ميتسوبيشي ميراج .. أرخص 5 سيارات سيدان في الإمارات

الأحد 07/مارس/2021 - 09:05 م
سيارات سيدان
سيارات سيدان
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أماني نوار
تظل السيارات السيدان هي الخيار المفضل للمستهلك الخليجي ، خاصة لما تتمتع به تصميم جذاب يجمع بين الأنسيابية ،والفخامة يؤهلها لتكون هي السيارة الأفضل بين الكثير من الموديلات.

في هذا التقرير نقدم أرخص 5 سيارات سيدان في الإمارات:

تويوتا كورولا
أسعار تويوتا كورولا في مصر - صور ومواصفات تويوتا كورولا | يلاموتور
تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة سعر السيارة 71 ألف درهم.


هيونداي سوناتا
أسعار هيونداي سوناتا 2019 في مصر - صور ومواصفات هيونداي سوناتا 2019 | يلاموتور
تستمد هيونداي سوناتا قوتها من محرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي سعر السيارة 107 ألف.


هوندا سيفيك
مواصفات ومميزات وعيوب هوندا سيفيك 2020 - أسعار جميع السيارات
 تتمتع السيارة بممحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، سعر السيارة 70 ألف درهم .


ميتسوبيشي ميراج
أسعار ميتسوبيشي ميراج في الإمارات - صور ومواصفات ميتسوبيشي ميراج | يلاموتور
من أشهر السيارات  تتتمع السيارة من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 سعر السيارة 33 ألف درهم .



مازدا 3
مازدا 3 سيدان 2020 الجديدة كلياً - سيارة متكاملة للعائلة العصرية - موقع ويلز
من أفضل السيارات السيدان الشبابية ، وتتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 110 حصان و 146 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات معتمدًا على خاصية الجر الأمامي سعر السيارة 64 ألف درهم .

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