أشهرهم ميتسوبيشي ميراج .. أرخص 5 سيارات سيدان في الإمارات





في هذا التقرير نقدم أرخص 5 سيارات سيدان في الإمارات:



تويوتا كورولا





تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة سعر السيارة 71 ألف درهم.





هيونداي سوناتا



تستمد هيونداي سوناتا قوتها من محرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي سعر السيارة 107 ألف.





هوندا سيفيك

تستمد السيارة قوتها بمحرك 1600 سي سي بقوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن متر، ويتوفر للسيارة نوعان من المحركات ،الأول محرك سعة 1.8 لتر ، ويتوفر لفئات الطراز الافتتاحية، وينتج قوة 139 حصان ، وعزم دوران 126 لفة سعر السيارة 71 ألف درهم.تستمد هيونداي سوناتا قوتها من محرك T-GDI تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر 180 حصان وعزم 264 نيوتن. متر متصل بناقل أوتوماتيك 8 سرعات ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.15 كم/لتر و هو محرك قوي من هيونداي سعر السيارة 107 ألف.



تتمتع السيارة بممحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، سعر السيارة 70 ألف درهم .





ميتسوبيشي ميراج



من أشهر السيارات تتتمع السيارة من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 سعر السيارة 33 ألف درهم .







مازدا 3



من أفضل السيارات السيدان الشبابية ، وتتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 110 حصان و 146 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات معتمدًا على خاصية الجر الأمامي سعر السيارة 64 ألف درهم .



تتمتع السيارة بممحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 حصانا، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، سعر السيارة 70 ألف درهم .من أشهر السيارات تتتمع السيارة من محرك بـ3 إسطوانات سعة 1.2 لتر ، ويولد قوة 78 حصان ، 100نيوتن متر ، مع عزم دورنا ، ويتصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ، وناقل أخر متغير باستمرار ، ولكن التصميم الخارجي والداخلي فهو محدث جدا وتتميز به ميتسوبيشي ميراج 2021 سعر السيارة 33 ألف درهم .من أفضل السيارات السيدان الشبابية ، وتتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 110 حصان و 146 نيوتن متر من عزم الدوران، و صندوق سرعة اتوماتيكي الحركة مكون من 6 سرعات معتمدًا على خاصية الجر الأمامي سعر السيارة 64 ألف درهم .

تظل السيارات السيدان هي الخيار المفضل للمستهلك الخليجي ، خاصة لما تتمتع به تصميم جذاب يجمع بين الأنسيابية ،والفخامة يؤهلها لتكون هي السيارة الأفضل بين الكثير من الموديلات.