الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: المملكة تمهد لإلغاء نظام الكفيل بهذا القرار.. شاهد

منح تأشيرة العمل للوافدين باجتياز "اختبار المهارة"، بهدف التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية.









وقال حنفي خلال مداخلة مع برنامج "مساء دى أم سى"، إنه بداية من الغد سيبدأ الفحص المهني للعاملين الحرفيين وحصوله على شهادة تفيد بأن العامل اجتاز اختبار المهنة الخاصة به، وسيشمل العمالة المهنية فقط ومنها "النجارين" و"السباكين" على سبيل المثال.









وأوضح أن الالتزام الرسمى بالقرار سيبدأ من يوليو 2021، تمهيدا لتطبيق نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل.









وكشف نائب الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن قرار السعودية لن يشمل الوافدين فقط بل المتواجدين بها بالفعل، لافتا إلى أن هذا القرار يشمل 30 مهنة على الأقل.



