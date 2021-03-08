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توك شو

تحذير من 7 أنواع أسماك في الأسواق تسبب الموت الفوري

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:35 ص
سمك مميت
سمك مميت
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عادل نصار
قالت الدكتورة نسرين عز الدين استاذ طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، هذ النوع من السمك يعد مادة سامة واضحة، مضيفا انه هناك تحذير بعدم تناول ٧ انواع أصناف من الأسماك.

وأضافت عزالدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هناك حملات في الأسواق وحملات اخري على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المواطنين والبعد عنها. 
وفي السياق نفسه أشارت الي هناك حرب شرسة وحملات مضادة للتوعية التي نقوم بها بخطورة هذه الأنواع من الأسماك، مؤكدة أن هذه الأنواع من الأسماك تسبب الموت الفورى.
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