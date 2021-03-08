تحذير من 7 أنواع أسماك في الأسواق تسبب الموت الفوري

قالت الدكتورة نسرين عز الدين استاذ طفيليات الأسماك بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، هذ النوع من السمك يعد مادة سامة واضحة، مضيفا انه هناك تحذير بعدم تناول ٧ انواع أصناف من الأسماك.





وأضافت عزالدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن هناك حملات في الأسواق وحملات اخري على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية المواطنين والبعد عنها.