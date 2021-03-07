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رياضة

عدنان حلبية يكشف تفاصيل خلاف إدارة المصري مع كريم العراقي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:55 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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عمرو ابوبكر
كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة نادي المصري البورسعيدي، عن موقف اللاعب كريم العراقي من تجديد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية. 

وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، أن كريم العراقي له شروط خاصة في التفاوض ولكن مجلس الإدارة لا يوافق عليها. 

وأضاف حلبية أن، مشاركة كريم العراقي من عدمها تعود للجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وهو لن يقلل من النادي أو يزيده اذا جدد ام لا. 

وأكمل:" كريم العراقي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس نادي المصري البورسعيدي، وأكد أنه يرغب في تجديد التعاقد والتوقيع بدون أي مفاوضات. 

وأشار حلبية الى أن، كريم العراقي لا يعلم ما هي طلباته، وهذا يجعلنا متعجبين، فانه طلب التجديد عام واحد، ومرة أخرى قال إنه يريد ان يحترف ثم يعيد كلامه ويقول سوف انتقل لأحد الأندية المصرية.
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