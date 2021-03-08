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حوادث

الغش والتدليس.. ضبط مدير مركز تعبئة تمويني لحيازته 1000 كيلو سكر ناقص الوزن في سوهاج

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:01 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط مدير مسؤول مركز تعبئة سكر تمويني؛ لحيازته سكر ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بمركز طما شمالي المحافظة.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (وليد. ن. خ - ٣٥ سنة - مدير مسؤول مركز سكر تمويني - ويقيم بالساحل دائرة المركز)؛ لحيازته ١٠٤٠ كجم سكر تموين ناقص الوزن، بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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