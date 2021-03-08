الغش والتدليس.. ضبط مدير مركز تعبئة تمويني لحيازته 1000 كيلو سكر ناقص الوزن في سوهاج

تمكن ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج من ضبط مدير مسؤول مركز تعبئة سكر تمويني؛ لحيازته سكر ناقص الوزن بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بمركز طما شمالي المحافظة.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (وليد. ن. خ - ٣٥ سنة - مدير مسؤول مركز سكر تمويني - ويقيم بالساحل دائرة المركز)؛ لحيازته ١٠٤٠ كجم سكر تموين ناقص الوزن، بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



