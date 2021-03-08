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سيارات

أرخص 5 سيارات كوبيه في السعودية.. صور

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:23 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر سيارات الكوبية هي من أفضل السيارات الرياضية ، والتي تلفت الانظار دائما بسبب شكلها الجذاب ، والمميز وفي هذا التقرير نقدم أرخص 5 سيارات كوبيه في السعودية .

1-هوندا أكورد كوبيه
هوندا تطلق أكورد كوبيه 2016 - السيارة الأولى في المنطقة مع تقنية هوندا للاستشعار Honda Sensing® Technology
تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يعمل مع محرك كهربائي لينتج معا قوة 212 حصان، ويمكن للسيارة العمل اعتمادا على المحرك الكهربائي فقط سعر السيارة 117 ألف ريال .


2-رينو لاجونا كوبيه

مميزات السيارة رينو لاجونا 2012 2 Door 3.5L (الإمارات) | يللا موتور
 تتمتع بمحرك 6 إسطوانات على هيئة V بسعة 3.5 ليترات، بقدرة 240 حصانًا وعزم 330 نيوتن متر، مع اتصاله بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات للمرة الأولى سعر السيارة 120 ألف ريال .



3-هيونداي جينيسيس كوبيه

هيونداي جينيسيس كوبيه 2015 تتخلى عن محرك الـ4 سلندر | سعودي شفت
السيارة  مزودة بمحرك من نوع  V8  سعة 5000 سي سي بقوة 420 حصانا وهو نفسه المستخدم في الطراز السيدان الفاخر ، سعر السيارة في السوق المصري 130 ألف ريال .


4- كيا سيراتو كوبيه
كيا سيراتو 2017 كوبيه | ArabGT
تعتمد الأيقونة الشبابية كيا سيراتو كوبية على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وهناك نسخة أخرى من المحركات بسعة 2000 سي سي ولكن ليست بإنتشار الألف وستمائة سي سي، والذي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 146 حصان سعر السيارة 90 ألف ريال .

5-  تويوتا 86
تويوتا 86 موديل 2020 تحصل على حزمة TRD ونظام ترفيهي جديد
محرك السيارة يعمل بقوة 205 حصان و211 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، كما  يتوفر أيضًا ناقل آلي من  6 سرعات لكنه يأتي مع انخفاض في إنتاجية المحرك لتبلغ 200 حصان و204 نيوتن.متر فقط من عزم الدوران ،سعر السيارة120 ألف ريال

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