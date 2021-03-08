أرخص 5 سيارات كوبيه في السعودية.. صور





1-هوندا أكورد كوبيه



تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يعمل مع محرك كهربائي لينتج معا قوة 212 حصان، ويمكن للسيارة العمل اعتمادا على المحرك الكهربائي فقط سعر السيارة 117 ألف ريال .







2-رينو لاجونا كوبيه







تتمتع بمحرك 6 إسطوانات على هيئة V بسعة 3.5 ليترات، بقدرة 240 حصانًا وعزم 330 نيوتن متر، مع اتصاله بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست سرعات للمرة الأولى سعر السيارة 120 ألف ريال .









3-هيونداي جينيسيس كوبيه







السيارة مزودة بمحرك من نوع V8 سعة 5000 سي سي بقوة 420 حصانا وهو نفسه المستخدم في الطراز السيدان الفاخر ، سعر السيارة في السوق المصري 130 ألف ريال .





4- كيا سيراتو كوبيه





5- تويوتا 86



تعتبر سيارات الكوبية هي من أفضل السيارات الرياضية ، والتي تلفت الانظار دائما بسبب شكلها الجذاب ، والمميز وفي هذا التقرير نقدم أرخص 5 سيارات كوبيه في السعودية .تعتمد الأيقونة الشبابية كيا سيراتو كوبية على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وهناك نسخة أخرى من المحركات بسعة 2000 سي سي ولكن ليست بإنتشار الألف وستمائة سي سي، والذي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 146 حصان سعر السيارة 90 ألف ريال .محرك السيارة يعمل بقوة 205 حصان و211 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، كما يتوفر أيضًا ناقل آلي من 6 سرعات لكنه يأتي مع انخفاض في إنتاجية المحرك لتبلغ 200 حصان و204 نيوتن.متر فقط من عزم الدوران ،سعر السيارة120 ألف ريال